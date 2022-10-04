Москва, , 15:11 — REGNUM Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ) провели экспедицию, где были собраны данные о малоизученном лаптевском подвиде моржа. Учёным удалось обследовать лежбища ластоногих, взять пробы биопсии, а также оснастить животных спутниковыми передатчиками. Исследования помогут разработать эффективные меры охраны краснокнижного подвида. Основные работы велись на восточном побережье Таймырского полуострова и на островах в море Лаптевых. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

Морж Gazprom-neft.ru

Экспедиция WWF и ИПЭЭ РАН за две недели преодолела более 1800 морских миль на парусной яхте «Апостол Андрей» из порта Тикси в Нарьян-Мар.

«Несмотря на то, что многие арктические районы в российской Арктике уже довольно неплохо изучены, моржи в море Лаптевых по-прежнему остаются своего рода «terra incognita» для их исследователей и экологов. Какие лежбища животные предпочитают использовать в летний сезон и как они связаны между собой, как долго и в каком количестве моржи на них отдыхают — это только малая часть вопросов, интересующая специалистов. Об этих животных мы знаем очень мало, прежде всего потому, что это очень труднодоступный район. Поэтому первоочередной задачей экспедиции было посещение всех мест, где, согласно литературным и опросным данным, можно было встретить моржей, их картирование и оценка количества отдыхающих на них животных», — рассказала главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF Варвара Семенова.

Учёным удалось обнаружить и обследовать пять лежбищ численностью от 50 до 100 особей, каждое из которых было отснято при помощи дронов, где можно было посчитать точное количество животных. Также были взяты около 50 образцов биопсии. Анализ образцов позволит понять статус лаптевского подвида моржа. Отмечается, что специалисты расходятся во мнении, является ли лаптевский морж отдельным подвидом или это популяция тихоокеанского подвида моржа, который обитает восточнее.

Кроме того, специалисты установили спутниковые метки, небольшие передатчики, позволяющие отследить перемещение животных на 15 моржей. Метка может функционировать несколько месяцев, если ластоногий не избавится от него раньше.

«Спутниковые передатчики дают возможность не просто следить за перемещениями животных, а определить критически важные для них места обитания. Это, прежде всего, те территории, где моржи задерживаются для отдыха (лежбища) или места кормления. Питаются моржи на так называемых «кормовых банках». Это неглубоководный район, богатый двустворчатыми моллюсками, где моржи могут комфортно нырять и добывать себе пропитание. Именно эти ключевые районы нуждаются в особом внимании и контроле за хозяйственной деятельностью. В перспективе ключевые места обитания моржей должны попадать в создаваемые особо-охраняемые природные территории или к ним должны быть применены другие природоохранные меры», — подчеркнула научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева.

Полученные данные с меток показали, что один из «помеченных» моржей с побережья Таймыра перебрался на Новосибирские острова, за неделю преодолев более 800 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

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