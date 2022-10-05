Стокгольм, 5 октября 2022, 13:13 — REGNUM Нобелевскую премию по химии за 2022 год получили американские учёные Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс и датчанин Мортен Мельдаль. Об этом 5 октября объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Нобелевская премия
Нобелевская премия
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Учёным присуждена премия за методику быстрого синтеза химических соединений.

Шарплесс удостоился Нобелевской премии по химии во второй раз. В 2001 году он стал её лауреатом за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.

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