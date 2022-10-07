Прага, 7 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Страны Европы должна показать России свою силу и выстроить систему устрашения РФ. Об этом 7 октября журналистам заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который принимает участие в первом заседании лидеров Европейского политического сообщества в Праге.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

Он подчеркнул, что эта система должна быть очень надёжной, чтобы у Москвы «не возникало желание проверить нашу возможность отвечать».

«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — цитирует РИА Новости Науседу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России для того, чтобы не «ждать ядерных ударов» со стороны РФ. По утверждению главы киевского террористического режима, НАТО нужно «исключить возможность» того, что Россия применит ядерное оружие.