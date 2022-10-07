Киев, , 09:27 — REGNUM Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России для того, чтобы не «ждать ядерных ударов» со стороны РФ. Он заявил об этом 7 октября во время своего выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению главы киевского террористического режима, НАТО нужно «исключить возможность» того, что Россия применит ядерное оружие.

«Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал он.

При этом позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что такие слова якобы не являлись призывом Киева к использованию НАТО ядерного оружия против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS автобус с мирными жителями в Херсонской области.