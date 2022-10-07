Москва, , 11:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Каникулы не зависят от суммы кредита.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На льготу смогут рассчитывать мобилизованные граждане, контрактники, служащие в Росгвардии, воинских формированиях и органах МЧС, ФСБ, военных следственных органах и органах военной прокуратуры, которые принимают участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и б. УССР.

Согласно закону, льготный период будет продлен на период нахождения заемщика в больницах, госпиталях и в стационаре других медицинских организаций на лечении увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.

Кредиты участника СВО и членов его семьи будут частично или полностью погашены в случае, если он во время службы станет инвалидом I группы, погибнет или умрет от полученного увечья. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на передачу банковскими и иными кредитными организациями коллекторам сведений о клиентах из числа участников специальной военной операции, мобилизованных граждан и членах их семей.

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