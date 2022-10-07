Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Введение потолка цен на российский газ не только не будет способствовать решению энергетического кризиса в Европе, а напротив, усугубит его. Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

Arune3 Флажки Евросоюза

По его словам, на фоне энергокризиса европейские лидеры не могут просто сидеть и ждать — они чувствуют, что должны что-то сделать до начала зимы. Однако, считает Клут, то, к чему склоняются европейские политики, «вероятно, усугубит проблемы континента».

«Вместо того чтобы указывать на болезненную проблему, новая, искусственно заниженная цена на газ будет свидетельствовать о том, что всё в порядке. Стимул к сокращению потребления исчезнет. Спрос снова увеличится, но без дополнительного предложения, — пояснил колумнист. — В какой-то момент этой зимой европейские газохранилища опустеют, тогда континент может остаться без газа».

Клут отмечает, что Еврокомиссия предлагает ограничить цены на газ, будучи под давлением большинства стран Евросоюза. Однако, по его мнению, следует «забыть об ограничениях и позволить цене меняться самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Евросоюза никак не могут принять решение по вопросу о том, как будут выглядеть предельные цены на газ, установление которых давно обсуждается в ЕС. Некоторые участники саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Праге, признались, что им пока не ясно, какой механизм они готовы рассмотреть.

Читайте также: В МИД РФ рассказали, как Россия ответит на потолок цен на нефть

Напомним, Италия, Греция, Польша и Бельгия распространили предложение, которое предусматривает установление коридора или диапазона вокруг предельной цены на газ в крупнейших хабах региона, который позволит ценам колебаться в пределах, например, 5%.

Ранее по теме: Лидеры Евросоюза до сих пор не могут определиться с потолком цен на газ