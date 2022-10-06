Москва, , 15:08 — REGNUM Москва уже знает, как отметит на установление Евросоюзом потолка цен на нефть. Об этом 6 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать», — пояснила российский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что инициатива «Группы семи» (G7) «по поводу установления некоего произвольного потолка цен на нефть — это лишнее подтверждение того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды».

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Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Отметим, что генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне считает, ограничение цен на российскую нефть — механизм, которого добиваются страны G7 для ограничения доходов Москвы, — плохая идея, потому что это способ «вернуть российскому президенту Владимиру Путину преимущество».

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