* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:16 — REGNUM В Афганистане проведены первые вступительные экзамены после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом году последний тур вступительных экзаменов прошёл в Кабуле за несколько дней до падения правительства Ашрафа Гани. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганские студенты Af.shafaqna.com

В этом году экзамены начались поздно (6 октября) в 33 провинциях и продлятся ещё два дня.

Общее количество абитуриентов в этом году пока не сообщается. В прошлогодних экзаменах приняли участие 197 928 абитуриентов, в том числе около 80 000 девушек, из которых 68 930 человек поступили в вузы и 11 435 — в средние специальные учебные заведения. Но в этом году, судя по статистике, полученной пока из провинций, количество абитуриентов значительно снизилось.

В провинции Герат, которая является второй по численности населения в Афганистане после Кабула, в экзаменах приняли участие 6899 человек, в то время как в предыдущие годы количество абитуриентов регулярно превышало 15 000 человек. Среди абитуриентов — 4138 юношей и 2761 девушка.

На 60% уменьшилось количество абитуриентов в Дайкунди. В прошлом Дайкунди в центре Афганистана была одной из провинций с большим количеством желающих учиться в вузах. Большой наплыв абитуриентов считается одной из причин, по которым предыдущее правительство решило ввести квоты на вступительные экзамены, что вызвало широкую критику.

Однако статистика этого года показывает снижение числа абитуриентов в провинции на 60%. Согласно этой статистике, в этом году во вступительных экзаменах приняли участие 1637 человек — 703 юноши и 934 девушки. В то время как в прошлом году количество абитуриентов составляло 4300 человек.

В провинции Тахар во вступительных экзаменах приняли участие четыре тысячи человек. Хайруддин Хайрхах, ректор Тахарского университета, в беседе с газетой Daily Information сообщил, что среди абитуриентов 2100 девушек. По его словам, в прошлом году во вступительных экзаменах приняли участие 8530 человек, в том числе 5694 девушки.

В провинции Бадахшан вступительные экзамены проходят в пяти тестовых центрах — столице провинции Файзабаде и уездах Бахарак, Шугнан, Нусаи Дарвазс и Хахан в течение двух дней.

По словам представителей Бадахшанского университета, в этом году во вступительных экзаменах принимает участие 6331 человек, из них 3000 девушек.

Накибулла Казизада, ректор Бадахшанского университета, сказал, что количество абитуриентов сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году во вступительных экзаменах приняли участие 10 827 человек, из них 4759 девушек.

Оргкомитет экзаменов в провинциях Гор и Бадгис заявил, что явка абитуриентов снизилась более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

В провинции Бадгис в этом году во вступительных экзаменах принял участие 291 абитуриент, в том числе 60 девушек, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 724 человека, из них 180 девушек.

Змарай Ибрахими, глава оргкомитета по проведению вступительных экзаменов в Горе, сообщает, что в этом году во вступительных экзаменах принял участие 1131 человек, в том числе 342 девушки. В прошлом году количество абитуриентов составило 2513 человек, из них 616 девушек.

Согласно статистике в провинции Панджшер во вступительных экзаменах приняли участие 240 человек, из них 17 девушек.

Мохаммад Суркал Абдурахман, ректор Университета провинции Гильменд, говорит, что во вступительных экзаменах приняли участие 1700 человек, но не сказал, есть ли среди абитуриентов девушки.

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во вступительных экзаменах в Урузгане приняли участие 558 человек. Количество девушек не сообщается.

Один из источников на условиях анонимности сообщил, что в Урузгане биометрически зарегистрировали 19 абитуриенток, но неизвестно, участвовали ли они в экзаменах или нет. Абитуриенты в Урузгане говорят, что не видели девушек в экзаменационных помещениях.

Причина снижения числа абитуриентов студентов

Политические события, закрытие школ для девочек и нищета считаются основными причинами снижения числа желающих принять участие во вступительных экзаменах. Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек старше шестого класса. Несмотря на международное давление, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отступили от этого решения.

Если школы для девочек по-прежнему будут закрыты, в ближайшие годы ни одна девочка не сможет окончить 12-й класс.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наряду с другими ограничениями в отношении женщин и девочек, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ограничили выбор сферы высшего образования для девушек. Сообщается, что области, которые были исключены для поступления девушек, включают сельское хозяйство, ветеринарию, нефтегазовую сферу, разведку полезных ископаемых и геологию.

Абдурахман Османи, глава экзаменационной комиссии Герата, сказал: «Ряд направлений ограничен для поступления девушек по решению руководства министерства высшего образования. Эти области включают ветеринарию, нефтегазовый факультет, разведку полезных ископаемых, геологию, сельское хозяйство и другие направления, которые «не подходят для женщин».

До прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) два года подряд девушки набирали наибольшее количество баллов во вступительных экзаменах.

На прошлогодних вступительных экзаменах, результаты которых были объявлены уже после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сельги, дочь Муса Хана, выпускница средней школы «Мохаммад Акбар Хан Памир» в провинции Кабул с наивысшим результатом 352 575 баллов была принята в Кабульский медицинский университет в Абу Али ибн Сины.

На экзамене 2020 года Шамсия, дочь Мохаммада Насима, выпускница средней школы «Мохаммад Асиф Майл» в Кабуле, занял первое место, набрав 353 185 баллов, и стала студенткой Кабульского медицинского университета.

Неужели Сельги и Шамсия станут последними девушками-победительницами вступительных экзаменов? Отменят ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свое решение лишить девочек образования?