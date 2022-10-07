Москва, , 10:55 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президента России Владимиру Путину с 70-летним юбилеем поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе глава Таджикистана.

Владимир Путин

Рахмон подчеркнул, что знает Путина как сильного и мудрого лидера, защищающего национальные интересы своей страны и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Рахмон отметил большой вклад российского лидера в развитие и процветание России, а также в укрепление ее позиций на международной арене и в развитие отношений стратегического партнерства между Таджикистаном.

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