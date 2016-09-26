Сильный лидер великой страны — губернатор Чукотки поздравил президента РФ
Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил российского президента Владимира Путина с юбилеем.
Лукашенко поздравил Путина с 70-летием
Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — говорится в поздравлении.
Вместе победим! Приангарье поздравило Владимира Путина с юбилеем
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 октября по случаю 70-летнего юбилея российского президента Владимира Путина обнародовал обращение с пожеланием:
«Сегодня юбилей у президента страны Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович пользуется большим авторитетом у жителей нашей страны. И это заслуженно! Ведь Иркутская область находится в фокусе повышенного внимания главы государства. При его непосредственном участии и под его контролем в Иркутской области реализуются важнейшие экологические и экономические проекты, национальные программы в сфере образования, здравоохранения, развивается дорожное строительство. Когда в Иркутской области случилась беда — крупное наводнение 2019 года — президент буквально в ручном режиме включился в решение оперативных вопросов и лично посетил территорию…»
В Уфе установили баннер ко дню рождения Путина
Баннер ко дню рождения президента России Владимира Путина появился в центре Уфы. Об этом сообщил ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии Данияр Абдрахманов на своей странице в социальной сети.
«Для меня Россия — вся моя жизнь». Знаковый баннер появился в центре Уфы. Важные слова президента России в важный исторический момент для Родины», — сообщил Абдрахманов.
Путин поднял Россию с колен и вернул ей уважение мира — губернатор Камчатки
Владимир Путин навсегда вошёл в историю как сильный лидер, который вернул России достоинство, национальное самосознание и уважение всего мира, отметил в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Хабаровский край чувствует поддержку президента — Дегтярёв поздравил Путина
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем, акцентировав, что под руководством главы государства Россия движется верным курсом.
Россия с Путиным стала сильным и независимым государством — глава Сахалина
Под руководством Владимира Путина Россия проделала огромный путь, стала сильным и независимым государством с развитой экономикой и социальной сферой. За этим стоят колоссальный труд и любовь к Родине, отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем.
Россель Путину: «Вы находитесь в самом расцвете политических сил»
Президент России Владимир Путин находится в самом расцвете политических сил. Об этом в своей телеграмме ему по случаю 70-летия написал бывший свердловский губернатор и экс-член Совета Федерации Эдуард Россель.
«Вы находитесь в самом расцвете политических сил, в возрасте активной мудрости, в возрасте, когда энергия и опыт дополняют друг друга», — сказал политик.
«Есть Путин — есть Россия!» — так поздравил главу государства спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«Сибиряки не подведут»: Красноярский край поздравил Путина с юбилеем
Россия сегодня переживает непростые времена. Однако мудрость президента РФ Владимира Путина, его воля и патриотизм позволят стране пройти через все испытания, укрепив сильную и независимую Россию. Об этом в своём телеграм-канале 7 октября пишет губернатор Красноярского края Александр Усс.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом «Дружбы высшей степени» («Олий Даражали Дўстлик»). Об этом 6 октября сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
«За огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин награжден орденом «Олий Даражали Дўстлик» Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Одним из первых Путина с днем рождения поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня нашему всенародному лидеру, одному из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриоту номер один в мире, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет! Мы встречаем эту значимую дату с особой теплотой и воодушевлением», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
«В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — говорится в поздравлении.
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