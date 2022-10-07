Москва, 7 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Правительство России будет финансировать реализацию планов социального развития центров экономического роста, расположенных в Арктической зоне страны. Соответствующее постановление подписал сегодня, 7 октября, председатель правительства РоссииМихаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Города Арктической зоны будут включены в программу «Единая субсидия». Программа, с помощью которой по сей день велась поддержка центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

Отмечается, что программа реализуется с 2018 года, благодаря которой построено около 500 новых соцобъектов, среди которых школы, больницы, детские сады, спорткомплексы и культурных сооружений. Кроме того, осуществляется капительный ремонт и технологическое обновление учреждений.

Правительственные межбюджетные трансферты позволяют регионам проектировать и строить объекты как в рамках нацпроектов, так и вне их.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения Президента РоссииВладимира Путина. Поручение было дано по итогам совещания, которое было посвящено вопросам развития Арктической зоны России в апреле 2022 года.

Как сообщалоИА REGNUM, механизм «Дальневосточной концессии», который помогает создавать социальные объекты опережающим образом, планируют использовать в Арктике.

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