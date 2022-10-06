Москва, 6 октября 2022, 14:37 — REGNUM Механизм «Дальневосточной концессии», который помогает создавать социальные объекты опережающим образом, планируют использовать в Арктике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Предусмотрена строка федерального бюджета на социальное развитие Арктической зоны и, что важно, предусмотрено распространение условий «Дальневосточной концессии» также на Арктику. Мы будем иметь возможность поддерживать создание новых объектов социального развития в наших арктических регионах за счет внебюджетных источников сейчас, принимая обязательства из этой строки расплачиваться с инвесторами на протяжении долгосрочного периода», — подчеркнул Чекунков.
«Дальневосточная концессия» — механизм государственно-частного партнерства, когда часть нагрузки берёт на себя инвестор, при этом затраты на капитальное строительство будут компенсироваться за счёт субсидий из федерального бюджета. Концессия позволяет привлекать частные финансовые ресурсы в регионы ДФО. Механизм направлен на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социнфраструктуры для их сотрудников. «Дальневосточная концессия» была запущена в сентябре 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, использование механизма «Дальневосточной концессии» позволит привлечь в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке более 550 млрд рублей инвестиций по соглашениям, которые были подписаны на Восточном экономическом форуме. Федеральная поддержка по линии Минвостокразвития России получат десятки проектов в 10 регионах Дальневосточного федерального округа.
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