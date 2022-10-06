Москва, , 14:37 — REGNUM Механизм «Дальневосточной концессии», который помогает создавать социальные объекты опережающим образом, планируют использовать в Арктике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков Duma.gov.ru

«Предусмотрена строка федерального бюджета на социальное развитие Арктической зоны и, что важно, предусмотрено распространение условий «Дальневосточной концессии» также на Арктику. Мы будем иметь возможность поддерживать создание новых объектов социального развития в наших арктических регионах за счет внебюджетных источников сейчас, принимая обязательства из этой строки расплачиваться с инвесторами на протяжении долгосрочного периода», — подчеркнул Чекунков.

«Дальневосточная концессия» — механизм государственно-частного партнерства, когда часть нагрузки берёт на себя инвестор, при этом затраты на капитальное строительство будут компенсироваться за счёт субсидий из федерального бюджета. Концессия позволяет привлекать частные финансовые ресурсы в регионы ДФО. Механизм направлен на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социнфраструктуры для их сотрудников. «Дальневосточная концессия» была запущена в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, использование механизма «Дальневосточной концессии» позволит привлечь в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке более 550 млрд рублей инвестиций по соглашениям, которые были подписаны на Восточном экономическом форуме. Федеральная поддержка по линии Минвостокразвития России получат десятки проектов в 10 регионах Дальневосточного федерального округа.

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