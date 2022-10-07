Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве на сайте фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры заработала онлайн-библиотека финансовых советов, сообщается на портале мэра столицы.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В онлайн-библиотеке финансовых советов все желающие могут найти около 50 видеолекций о грамотном управлении личным и семейным бюджетом, способах защиты персональных данных и о том, как не попасться на уловки мошенников.

Любой желающий из любого региона России сможет узнать, какие финансовые привычки развивать, как правильно распределить расходы, чтобы траты были разумными, как вести себя при пропаже банковской карты, что такое киберграмотность и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российских школах активно внедряют учебные курсы о финансовой грамотности.

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