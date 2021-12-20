Москва, , 12:34 — REGNUM В российских школах активно внедряют учебные курсы о финансовой грамотности. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Виктор Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

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«Мы можем констатировать в настоящий момент включение основ финграмотности в федеральные государственные образовательные стандарты средней школы, что обеспечивает на системном уровне учёт данного вопроса в образовательном процессе», — заявил Чистюхин.

«86% школ внедряют финансовую грамотность в образовательный процесс», — указал он.