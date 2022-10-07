Лондон, , 09:04 — REGNUM Великобританию заполоняют беженцы с территории б. УССР. Только за последний месяц число таких семей, которые являются бездомными или находятся под угрозой бездомности, возросло на 22%. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Беженцы с территорий б. УССР на пункте выдачи помощи в Кракове (сс) Silar

Отмечается, что всего с конца февраля за помощью к местным властям Соединённого Королевства обратились 1915 семей с территории б. УССР, за последний месяц были зафиксированы обращения от 350 семей.

Это побудило местные власти потребовать от правительства принятия «срочных решений», говорится в материале. Лейла Моран, представитель либерал-демократов, заявила, что правительство должно действовать немедленно, «или рискует нарушить обещание», данное народу б. УССР. В то же время благотворительные организации предупредили, что проблема обострится в ближайшие месяцы, поскольку спонсорские соглашения программы Homes for Ukraine подходят к концу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Великобритании благотворительная организация Refugees at Home отклонила 60 заявок от беженцев с территории бывш. УССР на повторный поиск жилья. Организация, которая помогала властям расселять беженцев после их выселения из первоначального жилья, заявила, что вынуждена сократить свою работу.

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