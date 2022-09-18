Лондон, , 18:36 — REGNUM Жители Великобритании пожаловались на невозможность содержать беженцев с территории б. УССР из-за инфляции. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Великобритания

По информации СМИ, более четверти спонсоров программы «Дом для [б. УССР]» планируют отказаться от дальнейшего участия после истечения шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это приведёт к тому, что уже этой зимой около 20 тыс. беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году это число вырастет до 50 тысяч.

В материале приводятся слова британской пары, которая в апреле приняла пятерых беженцев из б. УССР. Однако рост стоимости жизни начал вызывать беспокойство.

«Нам выплачивают 350 фунтов стерлингов на пять человек, и этого будет недостаточно, чтобы покрыть расходы, если цены продолжат расти», — посетовали супруги.

72-летний пенсионер, предоставивший молодой паре верхний этаж своего дома, опасается, что выплаты не покроют расходов на отопление.