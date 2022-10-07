Херсон, 7 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS автобус с мирными жителями в Херсонской области, сообщили 7 октября в экстренных службах.

Defense. gov HIMARS

Отмечается, что в результате атаки киевских карателей погибли четыре мирных жителя, еще трое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября в результате ракетного удара ВСУ по Херсону 14-летняя девочка получила осколочные ранения.

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