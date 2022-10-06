Херсон, , 18:57 — REGNUM В результате ракетного удара ВСУ по Херсону 14-летняя девочка получила осколочные ранения, сообщает 6 октября областной минздрав.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Медики сообщают, что школьница получила ранения шеи возле дома № 9 по проспекту Текстильщиков и госпитализирована в состоянии средней тяжести.

«Девочка 14 лет, осколочные ранения шеи. Госпитализирована в одну из городских больниц. Состояние девочки — средней тяжести», — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 6 октября боевики ВСУ дважды пытались нанести ракетные удары из систем HIMARS по Антоновскому мосту. Все реактивные снаряды были сбиты российскими средствами ПВО.

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