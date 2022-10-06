Москва, 6 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 1,08%, до $93,69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Javier Blas Добыча нефти в Ливии

«Текущее снижение нефтяных цен можно назвать коррекцией на ретест уровня в $92,00 за баррель на фоне высвобождения 10 млн баррелей из стратегических резервов США, которое приказал сделать президент Джо Байден.

Он сделал это после решения ОПЕК+ сократить объемы добычи черного золота на 2 млн б/с. Так как страны ОПЕК+ выбрали еще не все свои квоты по добыче нефти, то на практике сокращение добычи будет лишь на 1,0-1,1 млн б/с.

Поэтому американской нефти для сдерживания мировых цен от роста хватит всего на 10-15 дней, а далее можно ожидать продолжения увеличения стоимости черного золота.

Российская квота на добычу нефти сократиться с 11 млн б/с до 10,5 млн б/с, при том, что сейчас она по факту добывает лишь 9,9 млн б/с.

Значит, пока большинство стран ОПЕК+ будет сокращать добычу, Россия вправе ее даже нарастить», — считает эксперт.

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