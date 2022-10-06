Москва, , 22:53 — REGNUM Призывами нанести превентивный ядерный удар по России Зеленский втягивает мир в апокалипсис, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

«Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на «поле боя», он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий задается вопросом: на что рассчитывает Зеленский, предлагая превентивный ядерный удар по крупнейшей ядерной же державе.

«Он думает, что «ядерная зима» сможет скрыть все преступления киевского режима? Похоже, этот человек вообще не осознаёт, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису», — констатировал Слуцкий.

Депутат напомнил, что члены Совбеза ООН (то есть пятерка ядерного клуба) подписали заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может.

«Россия ему остаётся привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже, наконец, унять наркотические фантазии своей слетевшейся с катушек марионетки», — добавил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зеленский предложил НАТО нанести превентивный ядерный удар по России.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил, что НАТО пора нанести ядерный удар по России