Бишкек, , 23:15 — REGNUM Для граждан России, которые приезжают в Киргизию, рабочие места в стране оказываются непривлекательными и недоступными. Приезжие не знают киргизского языка и, соответственно, остаются неконкурентоспособными на рынке труда. Об этом сказал в интервью ИА REGNUM политический аналитик из Киргизии на условиях анонимности.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Собеседник отметил, что к приехавшим из России иностранцам в Киргизии относятся по-разному.

«Часть жителей Киргизии относятся к ним снисходительно или с сочувствием, считая, что те правильно поступают, пытаясь избежать рисков. Многие относятся к уклонистам с презрением, называя их трусами, а зачастую коллаборантами и предателями, которые бросили Родину в трудную минуту. При этом их также попрекают в «чёрной неблагодарности» — припоминают все те бонусы, которые даёт российское государство своим гражданам. К примеру, полностью бесплатное лечение от коронавируса, большое количество бюджетных мест в вузах и так далее. Ведь в Киргизии вся эта халява недоступна рядовым гражданам», — сказал он.

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Другая часть киргизстанцев, — по словам эксперта, относится к сбежавшим от мобилизации негативно, исходя из принципа «понаехали тут».

«Люди недовольны тем, что в жажде быстрой наживы владельцы жилья задирают расценки на аренду квартир, а в некоторых случаях выгоняют съёмщиков из числа местных жителей, чтобы заселить сбежавших из России уклонистов. Явление это не так сильно распространено, как в соседнем Казахстане, но оно и понятно — ведь количество «понаехавших» здесь на порядок ниже из-за меньшей популярности Киргизии», — пояснил политический аналитик.

Кроме того, опасения местных жителей лишиться рабочих мест из-за приезжих мало кто высказывает.

«При устройстве на госслужбу российские граждане не смогут конкурировать с гражданами Киргизии из-за незнания киргизского языка, а частники на работу их брать не рискнут, поскольку те в любой момент могут уехать обратно в Россию. Ну и стоит признать, что вакансий, на которые захотели бы пойти российские «офисные хомячки», в республике не так много, зарплаты слишком низкие по российским меркам, да и самих свободных рабочих мест с более-менее достойными условиями труда фактически нет», — отметил он.

По мнению эксперта, в большинстве своём киргизстанцы «относятся к сбежавшим от мобилизации нейтрально, точнее — безразлично».

«Людям некогда рассуждать на эту тему, ведь нужно зарабатывать на жизнь, заботиться о своих семьях и решать свои насущные проблемы, которых у жителей Киргизии в избытке», — резюмировал эксперт из Киргизии.

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