Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект о включении уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и общественников в составы призывных комиссий внесен в Госдуму депутатами думской фракции «Новые люди». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявила замруководителя фракции Сардана Авксентьева.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас в призывные комиссии входят глава местной администрации или его заместитель, военком, секретарь комиссии, врач, представитель органа внутренних дел и представитель органа управления образования.

«Проведение частичной мобилизации показало, что на местах много ошибок и волюнтаризма. А в законодательстве много пробелов. Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей. Это поможет контролировать соблюдение закона, а также оперативно менять законодательство, которое морально устарело. Это поможет сделать призыв открытым, понятным и законным процессом», — сказала Авксентьева.

Напомним, ранее «Новые люли» открыли службу депутатской поддержки граждан по вопросам мобилизации, в которую по последним данным поступило более 2 тысяч обращений. При подтверждении фактов нарушений при проведении мобилизации готовятся правительственные телеграммы или депутатские запросы в соответствующие инстанции.

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