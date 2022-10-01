Москва, , 09:57 — REGNUM Законопроект, в котором предлагается закрепить в законодательстве понятие «частичная мобилизация», внесен в Госдуму депутатами от думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым и замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предложены в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Авторы предлагают расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации.

Так, они предлагают дать отсрочку людям, ухаживающим за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет, мужьям беременных жен на сроке от 22 недель и студентам-очникам.

Депутаты считают необходимым предоставить отсрочку и единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды и родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя.

«Новые люди» считают, что принятие поправок поможет сохранить развитие демографии в России и снять социальную напряженность в обществе.