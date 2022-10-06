Москва, , 13:14 — REGNUM Сегодня, 6 октября, по состоянию на 12:35 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,22%, до $93,58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти

«На фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки 5 октября цена поднималась выше $94 за баррель, но дальнейшего развития покупки не получили.

Хотя в пользу быков были данные от минэнерго США, показавшие сокращение запасов по всем позициям вместо ожидавшегося роста.

Планы ведущих центробанков продолжать ужесточение монетарной политики и опасения сваливания экономики в рецессию сейчас волнуют трейдеров гораздо больше.

Так что рассчитывать на то, что нефть вернется в район $100 за баррель пока не приходится.

Ситуацию могут улучшить данные по рынку труда США — если они окажутся негативными, ФРС может замедлить темпы повышения учетной ставки», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть подорожала почти до $94 после заседания ОПЕК+