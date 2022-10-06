Москва, , 16:19 — REGNUM Минвостокразвития России продолжит программу поддержки коренных народов Севера в следующем году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. IV Столыпин Форум Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Очень важная программа поддержки коренных малочисленных народов. Она насыщена и наполнена интересными объектами. Мы в тесном контакте работаем со всеми ассоциациями, со всеми народами Севера. Обеспечим ритмичное продолжение этой программы и в следующем году», — подчеркнул Чекунков.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков писал в своём Telegram-канале о том, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме 7 сентября заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов совместно с Григорием Ледковым, главой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического, и культурного развития коренных малочисленных народов.

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