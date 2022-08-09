Москва, , 13:10 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поздравил коренные малочисленные народы Севера (КМНС) с международным праздником.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Иван Шилов © ИА REGNUM

«500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки КМНС: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта. С международным днем Коренных!», — написал Чекунков в своём Telegram-канале.

Министр отметил, что в Арктике и на Дальнем Востоке проживает 19 коренных малочисленных народов Севера.

В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях расселения предков, которые сохраняют традиционный образ жизни, промысел и фольклор. Статья 69 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации».

Главная цель дня — привлечь внимание к защите прав коренных народов в таких областях, как образование, здравоохранение, права человека, социальное и экономическое развитие. В 2020 году темой дня стал «COVID-19 и стойкость коренных народов»

Как сообщало ИА REGNUM, международный день коренных народов мира был установлен 23 декабря 1994 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) и ежегодно отмечается 9 августа. В 2002 году был создан форум ООН по вопросам коренных народов. 13 сентября 2007 года Генеральной Ассамблеей была принята Декларация о правах коренных народов, согласно которой, выделение того или иного народа является собственным осознанием им себя как коренного народа. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями.

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