Хабаровск, 6 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с руководителем регионального УФАС Татьяной Тютяниной проведение процедур контрактования в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

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«Чтобы минимизировать последствия от санкционного давления недружественных стран, правительство РФ предоставило регионам полномочия по установлению единственного поставщика. Сегодня при высоком внешнем санкционном давлении контрактная система, как составная часть экономики всей страны, проходит серьезные испытания. И наша задача — адаптация региональной закупочной деятельности к работе в новых условиях.

Краевые власти заинтересованы в развитии рыночной конкуренции. А механизм единственного поставщика используется лишь в строго определённых случаях. Например, когда исполнение поставленных задач происходит в сжатые сроки», — написал в своём телеграм-канаде Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение при закупке медицинского оборудования для новой поликлиники в Уфе выявили сотрудники Управления антимонопольной службы по Башкирии.