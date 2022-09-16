Уфа, , 10:23 — REGNUM Нарушение при закупке медицинского оборудования для новой поликлиники в Уфе выявили сотрудники Управления антимонопольной службы по Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба этого ведомства.

Закупки Zakupki.mos.ru

Сообщается, что сотрудниками Башкирского УФАС России была рассмотрена жалоба одного из предприятий на закупку управления капитального строительства Башкирии.

Отмечается, что это управление проводило аукцион на поставку лабораторного оборудования для новой поликлиники городской больницы №9 Уфы в микрорайоне Затон. Стоимость контракта составляла свыше 13 млн рублей.

«Антимонопольным органом установлено, под требования заказчика подходит оборудование только одного производителя. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе», — сообщает пресс-служба.

В результате жалобу признали обоснованной, пояснили в пресс-службе.

«Управлению капстроительства выдано предписание устранить допущенные нарушения. Также будет возбуждено административное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, ранее УФАС признавало управление капстроительства нарушившим закон о контрактной системе при закупке аппаратов УЗИ для новой поликлиники городской больницы №9.