Хабаровск, 6 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края участвуют в волонтёрском движении по помощи участникам спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Pnzreg.ru Письма для мобилизованных

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Так, активисты в Хабаровском районе собрали тёплую одежду, средства гигиены, лекарства и продукты. Посильный вклад вносят социальные учреждения, ветеранские организации, предприниматели.

Не остаются в стороне и школьники. Дети пишут военнослужащим.

«Школьники очень осознанно и по-взрослому подходят к написанию писем. Практически каждое письмо вызывает слёзы. Мы очень гордимся нашими детьми, впечатлены тем, какие важные и нужные слова поддержки они пишут в своих письмах», — сказала руководитель регионального штаба Всероссийский акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Анастасия Фурсова.

Всего уже написано более 5000 писем. Все они будут отправлены на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае открылись центры поддержки семей мобилизированных, где можно получить консультацию о мерах социальной поддержки, попросить содействия в трудоустройстве, в решении социально-бытовых проблем и многое другое.