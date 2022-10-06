Хабаровск, , 11:42 — REGNUM В Хабаровском крае открылись центры поддержки семей мобилизированных, где можно получить консультацию о мерах социальной поддержки, попросить содействия в трудоустройстве, в решении социально-бытовых проблем и многое другое, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«При необходимости сотрудники центров могут обследовать условия жизни семей мобилизованных. Затем они формируют карточку о том, в решении каких проблем нуждаются люди. После этого задействуются все возможности государственной системы, привлекаются организации, способные оказать адресную поддержку», — пояснили в минсоцзащиты населения края.

Таких центров открыто уже 15.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 обращений поступило в Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации. Из них свыше трети — с просьбой о психологической поддержке.