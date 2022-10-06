Москва, 6 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Российские войска удержат основные рубежи, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Думаю, что основные рубежи удержим. На ввод ресурсов в строй нужно время, к этому надо быть готовыми», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

«А пока надо у противника выманить все резервы, нанести максимальный урон, надо перейти к соотношению сил один к одному, уже потом создавать ударные группировки, перехватывать инициативу», — рассуждает парламентарий.

По словам депутата, анонс ВСУ не сходится с реальностью.

«Наши последние удары высокоточным оружием по Запорожью, Одессе, Николаеву пришлись по складам с оружием, это важно было сделать», — подчеркнул Гурулёв.

«Сегодня линия фронта более-менее стабильна, я могу предположить, что они где-то на машинах прорвались в сторону ЛНР, но это некритично, фронт очень большой», — констатировал член комитета Госдумы по обороне.