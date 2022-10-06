Кабул, 6 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Согласно последней статистике, предоставленной СМИ, число жертв при нападении на школу «Кадж» на западе Кабула достигло 56 убитых и 115 раненых. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Masoud Akbari Кабул

Данная статистика собрана из открытых источников в последние дни. Утверждается, что в день нападения пострадавшие были доставлены в различные больницы.

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Ранее источники сообщали, что число погибших составило 54 человека, а число раненых — 112 человек.

Согласно последнему списку, к числу погибших прибавилось два человека. Среди жертв теракта трое мужчин, 54 девочки. Одно тело не идентифицировано. Почти все раненые — девочки.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Теракт вызвал протесты в некоторых городах Афганистана, которые были жестко подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Twitter пользователи запустили кампанию с хештегом #StopHazaraGenocide, который собрал более трёх миллионов просмотров.