Москва, 5 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Дети должны отдохнуть на предстоящих осенних каникулах, особенно дети из новых регионов России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ольга Заузанова ИА REGNUM Каникулы

«Кстати, скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов накануне заявил о подготовке программы развития образования в новых регионах. Это ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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