Пенза, 5 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Уроженец Пензенской области стал фигурантом первого уголовного дела в России по факту уклонения от мобилизации. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.

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«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОН, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — цитирует агентство руководителя правозащитной организации.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Защита подозреваемого утверждает, что статья 328 УК РФ применима только к уклонистам от призыва на срочную службу и ходатайствует о прекращении дела.

Ранее ИА REGNUM передавало, законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП.

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