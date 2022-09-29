Пенза, , 12:01 — REGNUM Жителей Пензенской области, призванных в рамках частичной мобилизации, дополнительно обеспечат необходимыми вещами за счет регионального бюджета. Соответствующее заявление 29 сентября сделал губернатор Олег Мельниченко.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Каждому будут выданы по два комплекта нательного и термобелья, рюкзак, спальный мешок, коврик-пенка, медицинская аптечка. Если возникнет потребность в других вещах, подключимся и обеспечим», — написал глава Пензенской области в своем телеграм-канале.

Мельниченко подчеркнул, что ежедневно посещает пункты приема личного состава и пункты временной дислокации военнослужащих, Министерство обороны обеспечивает всем необходимым. Он отметил, что «ребята ни в чем не нуждаются: форма отличного качества и выдана по сезону».

Ранее ИА REGNUM передавало, в отделах ЗАГС Пензенской области регистрация брака с попавшими под мобилизацию жителями осуществляется в день обращения.

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