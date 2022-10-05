Париж, , 13:38 — REGNUM Во Франции 150 евро в месяц будут выплачивать семьям, принимающим беженцев с территории бывшей УССР, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Государство будет выплачивать финансовую помощь в размере 150 евро в месяц французским семьям, которые принимают у себя беженцев.

«Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать спонтанную щедрость, которая наблюдается и является основным звеном в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц», — заявил делегат-министр по вопросам города и жилищного строительства Оливье Кляйн.

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