Париж, 5 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Двадцать семь стран Евросоюза договорились о новых санкциях против Москвы, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Государства — члены Европейского союза договорились о новом раунде санкций против России после воссоединения четырех регионов территории бывшей УССР с Россией.

Соглашение было заключено на уровне послов двадцати семи стран ЕС. По словам дипломатов, имена людей и названия организаций, на которые распространяются новые санкции, будут опубликованы 6 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество Евросоюза с НАТО и США будет усилено ради защиты энергетической инфраструктуры.

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