Страсбург, Франция, 5 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сотрудничество Евросоюза с НАТО и США будет усилено ради защиты энергетической инфраструктуры. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила 5 октября в ходе пленарной сессии Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Она отметила, что диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» показали уязвимость европейской инфраструктуры. Впервые в новейшей истории она стала целью.

«Мы усилим сотрудничество с НАТО и с ключевыми партнерами вроде США по столь критически важному вопросу», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЕК выступила за общие закупки газа в ЕС в будущем сезоне.

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