Донецк, 5 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли в ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских боевиков. Об этом сообщает 5 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела крытого рынка в центре Донецка

Ещё два человека — мужчина в Кировском районе Донецка и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки — получили ранения различной степени тяжести.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка», — говорится в сообщении.

За сутки в республике зафиксировали 49 обстрелов. ВСУ выпустили по территории ДНР 193 боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее представительство зафиксировало 43 обстрела ДНР в течение суток.

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