Донецк, , 15:53 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов погиб один мирный житель. Об этом 4 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«Вооруженные формирования [Киева] обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Югославской погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима погибла мирная жительница.