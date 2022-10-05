Брюгге, Бельгия, 5 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Бельгийский «Брюгге» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

V&A Dudush Стадион футбольного клуба «Брюгге»

В составе «Брюгге» голы забили полузащитник Камаль Сова на 36-й минуте и нападающий Ферран Жутгла на 62-й. На 76-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Брюгге» занимает первое место в группе B, на счету команды девять очков. «Атлетико» идёт на четвёртом месте с тремя очками.

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