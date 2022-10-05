Порту, Португалия, 5 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Португальский «Порту» одержал победу над немецким «Байером» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Футбол

В составе «Порту» голы забили защитник Зайду Занузи на 69-й минуте и полузащитник Вендерсон Галено на 87-й. на 45-й минуте форвард «Байера» Патрик Шик не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в группе B, на счету команды три очка. «Байер» идёт на третьем месте с тремя очками.

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