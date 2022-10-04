Нижний Новгород, , 21:15 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода планирует взять кредит на сумму в 500 млн рублей для финансирования городского бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Кредит 401(K) 2012

В соответствии с условиями лота, процентная ставка по займу не должна превышать 8,5% годовых, а общая сумма выплат по процентам составить не более 42,5 млн рублей.

В соответствии с условиями проекта контракта, муниципалитет должен иметь право привлекать не всю сумму кредита и досрочно погасить кредит без комиссии. Также предусмотрено отсутствие каких-либо комиссий, сборов, дополнительных платежей и штрафных санкций.

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