Нижний Новгород, , 18:56 — REGNUM За сентябрь 2022 года государственный долг Нижегородской области вырос на 1,3 млрд рублей и к началу октября достиг 118,8 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Флаг Нижегородской области Евгений Катышев

В ведомстве объясняют последнее увеличение госдолга получением транша инфраструктурного бюджетного кредита.

Эти деньги нижегородские власти обещают потратить на укрепление прибрежного склона на улице Черниговской в Нижнем Новгороде, на прокладку сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки, а также на подготовку под благоустройство территории в Почаинском овраге.

Отметим, что по официальным данным, 60,8% госдолга Нижегородской области приходится на кредиты из федерального бюджета, 39,1% — на государственные ценные бумаги и оставшиеся 0,1% — на госгарантии.