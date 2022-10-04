Рейкьявик, , 22:44 — REGNUM В Исландии проходит «Northern Challenge» — учения экспертов-взрывотехников, в которых принимают участие около 400 человек из 14 стран. Мероприятия проходят под эгидой НАТО. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает информационное агентство Nord News.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухнедельные учения НАТО, организованные силами специальных операций Береговой охраны Исландии, являются ежегодными мероприятиями для около 400 экспертов-взрывотехников. Целью проводимых тренировок является отработка реакции на террористические атаки.

Отмечается, что учения официально завершатся в пятницу, 7 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана, включая северные районы вблизи Аляски.

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