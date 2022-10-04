Москва, , 05:41 — REGNUM Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана, включая северные районы вблизи Аляски. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прибытие кораблей Тихоокеанского флота во Владивосток Mll.ru

По информации оборонного ведомства, в настоящее время отряд кораблей ТОФ уже вернулся во Владивосток после завершения дальнего похода.

пресс-служба Минобороны РФ «В течение трёх недель боевые корабли ТОФ и ВМС НОАК прошли через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Совместный отряд впервые побывал в Беринговом море и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Всего за время похода кораблями пройдено свыше семи тысяч морских миль».

Военные моряки России и Китая в ходе совместного патрулирования отработали маневрирование в составе различных корабельных строёв, организацию связи между кораблями отряда, а также провели различные совместные учения и тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана за 12 дней прошли более трёх тысяч морских миль.

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