Москва, 4 октября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Организация судоходства по трассе Севморпути требует высокоточных прогнозов. Легкомысленный подход в этом вопросе может дорого стоить не только судовладельцам, но и крупному бизнесу. Об этом заявил в ходе Всероссийского морского конгресса в Москве директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на стратегической сессии «Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды», сообщает пресс-служба ААНИИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Арктика становится важнейшим регионом для реализации долгосрочных научных, политических и бизнес-стратегий. И адаптация к происходящим и ожидаемым изменениям климата становится ключевой задачей планирования на любом уровне. От качества ледовых прогнозов на трассе Северного морского пути и от их своевременного получения зависят сроки и конечная стоимость не только грузоперевозок, но и реализация многих крупных проектов. Сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, ожидаемого к середине века, не произойдет. Ледовые условия в арктических морях будут примерно такими же, как сейчас. Но важно понимать, что арктические моря сегодня характеризуются высокой изменчивостью ледовой обстановки и требуют к себе особого внимания», — сказал Александр Макаров в ходе своей презентации.

«Очевидная тенденция к тяжелым ледовым условиям буквально за неделю может измениться в сторону средних или даже легких. Равно как и наоборот. Организация судоходства по трассе Севморпути требует высокоточных прогнозов. Легкомысленный подход в этом вопросе может дорого стоить не только судовладельцам, но и крупному бизнесу», — отметил он.

Кроме того, в рамках сессии обсуждалось развитие Северного морского пути, строительство и модернизация портовой инфраструктуры в Арктике и инвестиционные проекты на период до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за растущего грузопотока «Росатом» принял решение о строительстве пятого и шестого ледокола серии 222 220 и четырех неатомных ледоколов, которые будут построены до 2030 года.

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