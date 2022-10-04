Ульяновск, , 16:55 — REGNUM В ульяновских центрах подготовки мобилизованных проходят практические занятия. Для этого в регион направлено 20 инструкторов с боевым опытом, сообщил губернатор Алексей Русских.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В наши центры подготовки направлено 20 инструкторов с боевым опытом. Они ежедневно ведут занятия. Время, отведённое на подготовку, нужно использовать с максимальной пользой. Команда инструкторов будет пополняться», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Русских поручил проработать для мобилизованных механизм отсрочки платежей по займам и довести информацию до всех кредитных организаций, чтобы не создавать сложности призывникам.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные структуры Минобороны России организовали работы по размещению мобилизованных граждан в автономных полевых лагерях, развёртываемых непосредственно на учебных полигонах.

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