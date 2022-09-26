Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области в рамках проведения частичной мобилизации для «недопущения перегибов на местах» будет создана межведомственная комиссия. Об этом написал в телеграм-канале ульяновский губернатор Алексей Русских.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона обратился к военным комиссариатам с требованием «тщательнее подходить» к частичной мобилизации граждан, сославшись на поступающие в соцсетях жалобы на ошибки при призыве.

«Для недопущения перегибов на местах по частичной мобилизации поручил оперативно создать межведомственную комиссию, которая будет разбирать все случаи», — написал губернатор.

Он также сообщил, что стоит задача наращивания мощностей на предприятиях и привлечения новых кадров, в том числе на заводах оборонно-промышленного комплекса. Русских добавил, что этой темой также займётся комиссия, чтобы выполнить президентский указ и сохранить «экономические основы» развития региона.

Губернатор проинформировал, что побывал в военкомате Железнодорожного района Ульяновска, где пообщался с призывниками, которые «отправятся служить в нашу 31 бригаду ВДВ»:

«Все мужчины — десантники. Они имеют опыт и нужные для выполнения боевых задач специальности. Ждём наших парней домой с победой».

Напомним, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина 21 сентября началась частичная мобилизация. Призыву подлежат находящиеся в запасе граждане — прежде всего те, кто служил в армии, имеет военно-учётные специальности и боевой опыт. Мобилизованных приравняют к контрактникам с получением аналогичных выплат и социальных гарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военком Ульяновской области отменил пункт указа о частичной мобилизации, касающийся запрета выезда из района (города) для военнообязанных, которые не получили повестки о призыве.