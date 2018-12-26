Специальные центры поддержи участников СВО открывают в Приморье
В Приморье семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, помогут в специализированных центрах.
Банкиры в Туве готовы следовать рекомендациям ЦБ о кредитных каникулах
Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам встречи с мобилизованными рассказал о наиболее частых вопросах. В их числе стоит тема кредитов и ипотечных выплат.
В Томской области сформирован мобилизационный штаб
В Томской области сформирован мобилизационный штаб, в состав которого вошли заместители губернатора, военком региона и главы региональных управлений силовых ведомств.
С боевым настроем идут в военкоматы мужчины в Хакасии
В Черногорске в Хакасии с численностью населения более 75 тыс. человек частичная мобилизация проходит спокойно, без паники и суеты.
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать все очереди
В многофункциональных центрах Бурятии для призванных в рамках частичной мобилизации граждан организовано внеочередное обслуживание.
Владивосток из-за мобилизации отменил праздник закрытия байкерского сезона
Во Владивостоке отменили ранее намеченные на 1 октября праздничные мероприятия, посвящённые закрытию байкерского сезона. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
С рекомендацией отказаться от пышных празднеств, фейерверков, концертов и других увеселительных мероприятий в связи с объявленной в России частичной мобилизацией к муниципалитетам и организаторам ранее обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.